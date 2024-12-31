Авиаэксперты США и Boeing прибыли на место крушения самолета Jeju Air

Авиационные эксперты правительства США, а также представители компании Boeing прибыли на место крушения самолета Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муан.

Авиационные эксперты правительства США, а также представители компании Boeing прибыли на место крушения самолета Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муан.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap .

Как передает агентство, один представитель Федерального управления гражданской авиации США, трое членов американского Национального совета по безопасности на транспорте США, а также четыре эксперта Boeing вместе с 11 южнокорейскими экспертами изучают обломки на месте крушения самолета в поисках деталей, которые могли бы указать на причины катастрофы.

После осмотра места крушения участники расследования начнут изучать полученные доказательства, а также приступят к расшифровке черных ящиков. Один из ящиков получил повреждения, поэтому эксперты будут решать, пытаться ли дешифровать его в Южной Корее или отправить для изучения в Национальный совет по безопасности на транспорте в США.