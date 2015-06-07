​Авиация Саудовской Аравии нанесла удар по столице Йемена

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла удар по командному пункту войск, лояльных повстанцам-хуситам, в столице Йемена Сане.

Как передает Report, новостное агентство хуситов сообщило о гибели по меньшей мере 44 человек.

Также, по данным агентства, более 100 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения. Большая часть пострадавших от авианалета - военные, с субботы ожидавшие своей очереди на получение жалования.