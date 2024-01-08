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Авиационные власти США назвали причину разгерметизации самолета Boeing 737-9 MAX

Авиационные власти США назвали причину разгерметизации самолета Boeing 737-9 MAX Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил о результатах расследования экстренной посадки пассажирского самолета Boeing 737-9 MAX 6 января.
Другие страны
8 января 2024 г. 12:03
Авиационные власти США назвали причину разгерметизации самолета Boeing 737-9 MAX

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил о результатах расследования экстренной посадки пассажирского самолета Boeing 737-9 MAX 6 января.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в Портленде был найден оторвавшийся люк аварийного выхода. Следователи NTSB считают, что разгерметизация самолета произошла из-за сорванной заглушки люка.

Агентство отмечает, что председатель NTSB Дженнифер Хоменди заявляла журналистам о необходимости найти оторвавшийся люк, чтобы установить детали экстренной посадки. Сегодня, 8 января, школьный учитель по имени Боб нашел люк на заднем дворе своего дома в Портленде, в районе Сидар-Хиллз.

Она отметила, что специальная группа проведет расследование в связи с инцидентом, и в этом поможет обнаруженный фрагмент самолета.

6 января пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, направлявшийся из Портленда в Онтарио, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода.

После инцидента ЕС и США заявили о том, что приостановили эксплуатацию авиалайнеров данного типа для проверок.

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Версия на азербайджанском языке “Boeing 737-9 MAX” təyyarəsinin hermetikliyinin pozulmasının səbəbi məlum olub
Версия на английском языке US aviation authorities reveal reason for depressurization of Boeing 737-9 MAX aircraft

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