​Авиабомба стала причиной эвакуации 12 тыс. человек в Берлине

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Около 12 тыс. человек эвакуированы из-за операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной рядом с Еврейским музеем в Берлине.

Как сообщает Report со ссылкой на местное радио Rundfunk Berlin-Brandenburg, американская бомба весом около 250 кг была обнаружена в районе Кройцберг административного округа Фридрихсхайн-Кройцберг. Снаряд находился на территории бывшего цветочного рынка, расположенного напротив музея.

Операция по обезвреживанию запланирована на 9.00 по местному времени. Начиная с 6.00 въезд на расположенные поблизости улицы запрещен, общественный транспорт использует объездные пути.