Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок

Аварийная защита ЗАЭС отключила один из двух работающих блоков – пятый.

Аварийная защита Запорожской АЭС отключила один из двух работающих блоков – пятый.

Как передает Report со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", блок отключен после обстрелов российскими военными площадки станции.

Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС. По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав входят 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.