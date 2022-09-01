О нас

Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок

Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок Аварийная защита ЗАЭС отключила один из двух работающих блоков – пятый.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 11:32
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок

Аварийная защита Запорожской АЭС отключила один из двух работающих блоков – пятый.

Как передает Report со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", блок отключен после обстрелов российскими военными площадки станции.

Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС. По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав входят 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Вице-президент ЛУКОЙЛа погиб, выпав из окна больницы
Вице-президент ЛУКОЙЛа погиб, выпав из окна больницы
1 сентября 2022 г. 11:04
ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих
ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих
1 сентября 2022 г. 10:17
ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
1 сентября 2022 г. 10:02
США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана
США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана
1 сентября 2022 г. 09:08
В Китае при сходе оползня погибли пять человек
В Китае при сходе оползня погибли пять человек
1 сентября 2022 г. 08:46
The Telegraph: Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом
The Telegraph: Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом
1 сентября 2022 г. 06:40
Пентагон: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году
Пентагон: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году
1 сентября 2022 г. 06:13
Пятую атомную подлодку типа Astute ввели в строй британских ВМС
Пятую атомную подлодку типа Astute ввели в строй британских ВМС
1 сентября 2022 г. 05:42
Байден обсудил с премьером Ирака события в Багдаде
Байден обсудил с премьером Ирака события в Багдаде
1 сентября 2022 г. 05:14
Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины
Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины
1 сентября 2022 г. 03:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi