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Auterion поставит Украине более 30 тыс. мини-компьютеров для управления БПЛА

Auterion поставит Украине более 30 тыс. мини-компьютеров для управления БПЛА Американская компания Auterion поставит в Украину 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
27 июля 2025 г. 16:17
Auterion поставит Украине более 30 тыс. мини-компьютеров для управления БПЛА

Американская компания Auterion поставит в Украину 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщил глава фирмы Лоренц Мейер в интервью британской газете Financial Times.

"Мы отправили тысячи таких систем. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, - это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлением роя беспилотников на основе ИИ", - заявил Мейер, добавив, что цели по-прежнему будут выбирать люди.

По его словам, в основе комплектов лежат миниатюрные компьютеры Skynode, которые способны превратить беспилотники с ручным управлением в "системы вооружения на базе искусственного интеллекта". Мейер заявил, что такие системы невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, они могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км.

Как указало издание, комплекты будут поставлены в Украину до конца года в рамках нового контракта Auterion с Пентагоном на сумму около $50 млн.

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