Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

Израиль должен вывести войска из оккупированных им районов, чтобы ливанская армия смогла завершить развертывание на южной границе.

Как передает Report, об этом заявил президент республики генерал Джозеф Аун, который принял в Бейруте главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

"Ливанские военнослужащие контролируют сейчас 85% территории южнее реки Литани, размещению войск на международно признанной границе мешает Израиль, который продолжает свои агрессивные нападения", - утверждал политик, слова которого приводит президентская пресс-служба в соцсети X.

Аун призвал США оказать давление на Израиль и заставить его выполнить условия соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года, которые предусматривают прекращение военных действий, вывод войск с пяти оккупированных высот на юге Ливана и возврат пленных.

"Эти шаги будут способствовать реализации принятого 5 августа ливанским правительством решения о передаче армии всех вооружений, находящихся у военизированных группировок, в том числе движения "Хезболлах", - отметил президент. При этом он подчеркнул важность оказания поддержки ливанской армии, предоставления ей необходимого снаряжения и техники с целью успешного выполнения поставленных задач на всей территории Ливана.

По словам Ауна, военнослужащие действуют "в сложных географических и оперативных условиях". Он привел данные, согласно которым с начала года при изъятии оружия, транспортировке боеприпасов, обезвреживании мин и других операциях погибли 12 офицеров и солдат.