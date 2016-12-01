Атамбаев уйдет с поста президента Кыргызстана через год

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что через год оставит свой пост. Как сообщает Report, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам года.

"Сегодня уже шестой год пошел как я президент. Время очень быстротечно. Думаю, с помощью граждан Кыргызстана удалось сделать очень много. У нас сейчас совсем другая страна. Через год я уйду с этой работы, и через два-три года будет виднее, что удалось сделать", — заявил Атамбаев.

Президент отметил, что не знает, кого изберет народ в следующем году, "но главное — чтобы один человек не смог повернуть страну назад".

Атамбаев был избран президентом Кыргызстана в 2011 году, срок его полномочий на этом посту истекает в конце 2017 года.