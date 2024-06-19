Атакованное хуситами в Красном море судно затонуло

В Красном море затонуло судно, которое было атаковано 12 июня недалеко от побережья йеменского портового города Ходейда.

В Красном море затонуло судно, которое было атаковано 12 июня недалеко от побережья йеменского портового города Ходейда.

Как передает Report , об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

В месте, где последний раз видели судно, было обнаружено обломки и нефть. Предполагается, что оно потерпело крушение.

По данным компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии.

Напомним, что об атаке на корабль 12 июня сообщило Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".