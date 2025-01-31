Астронавтка Уильямс стала рекордсменкой по продолжительности выходов в космос

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сунита (Суни) Уильямс и Бутч Уилмор завершили выход в открытый космос, который продлился примерно шесть часов.

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сунита (Суни) Уильямс и Бутч Уилмор завершили выход в открытый космос, который продлился примерно шесть часов.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Во время выхода астронавты выполнили основные задачи, включая демонтаж антенны с фермы станции и сбор образцов поверхности для анализа с лабораторного модуля Destiny и шлюзовой камеры Quest.

Для Уильямс это был девятый выход в космос, а для Уилмора - пятый. В общей сложности это стало 274-м выходом в открытый космос в рамках работ по сборке, обслуживанию и модернизации Международной космической станции (МКС). Уильямс побила рекорд бывшего астронавта NASA Пегги Уитсон по общей продолжительности работы в открытом космосе среди женщин. Теперь на ее счету 62 часа 6 минут, что делает ее четвертой в списке управления по этому показателю.

Уилмор и Уильмс прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня был запущен корпорацией Boeing. Это был ее первый пилотируемый запуск к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.