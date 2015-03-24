ФРГ отказалась дать убежище Сноудену из-за прессинга США

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Германия отказалась предоставить убежище экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену из-за прессинга со стороны США, утверждает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью аргентинскому изданию Pagina12.

Как заявил Ассанж, отвечая на вопрос журналиста издания, отказ Германии в предоставлении убежища Сноудену был вызван предупреждением со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США о прекращении обмена разведданными с немецкими спецслужбами в случае положительного решения со стороны немецкого правительства.

"АНБ США сказало немецкой разведслужбе, что если вы (Германия) дадите ему (Сноудену) убежище, то они (США) прекратят обмениваться разведанными с вами (Германией) и не станут предупреждать о возможных терактах в вашей стране", — заявил Ассанж. По словам основателя WikiLeaks, "АНБ США было готово допустить осуществление терактов в Берлине, лишь бы надавить на немецкое правительство".

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам WashingtonPost и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволит ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.