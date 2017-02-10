Асад: все военные и мирные граждане, которые находятся в плену, будут освобождены

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад пообещал добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных граждан.

Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом он заявил на встрече с десятками женщин и детей, которых удалось вырвать из рук террористов.

По информации агентства, во встрече приняла участие супруга сирийского президента Асма Асад, которая подчеркнула, что власть поможет пострадавшим в плену женщинам и детям пройти необходимую реабилитацию.

"Мы желаем вам как можно скорее вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с семьями в ваших домах", - сказала она.