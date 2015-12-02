Асад: только участие РФ в борьбе с терроризмом вынудило ДАИШ отступить

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад в интервью Чешскому ТВ заявил, что финансы и оружие для террористов идут в основном через Турцию при поддержке Саудовской Аравии и Катара.

"Если вы хотите действительно сражаться с ними (террористами) и победить их, то должны предотвратить поставки им оружия, финансов и рекрутов, что идет, главным образом, через Турцию, при поддержке Саудовской Аравии и Катара. Это первый шаг, который необходимо предпринять, начиная борьбу с терроризмом. Иначе вы с ними воюете, а они при этом имеют неограниченные поставки (оружия) от разных стран, прежде всего, нашего региона, при поддержке или при закрытых глазах со стороны Запада. Точнее, некоторых из его стран", — подчеркнул Асад, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".