Асад: "Решающее слово относительно будущего Сирии принадлежит ее народу"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сирия считает необходимым "тесно координировать свои шаги с дружественными странами в этот чувствительный момент, который переживает Ближний Восток".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило агентство Sana, заявил в воскресенье в Дамаске президент республики Башар Асад на встрече с заместителем главы иранского МИД Хоссейном Джабери Ансари.
Асад подчеркнул, что "сирийскому народу принадлежит решающее слово при выборе политического будущего своей страны".
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