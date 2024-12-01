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Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Асад пообещал победить терроризм в Сирии Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 16:35
Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA.

"Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - сказал Асад.

Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с Башаром Асадом выразил поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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Версия на английском языке Syria will defeat terrorism whoever its sponsors might be, Assad vows

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