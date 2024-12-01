Асад пообещал победить терроризм в Сирии

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм в стране независимо от того, кто его сторонники и спонсоры.
Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье государственное сирийское агентство новостей SANA.
"Терроризм понимает только язык силы, и это язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, независимо от его сторонников и спонсоров", - сказал Асад.
Президент Сирии подчеркнул, что террористы не представляют народ или институты.
Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с Башаром Асадом выразил поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.