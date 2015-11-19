Асад: политический процесс в Сирии не начнется до победы над террором

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Не существует никакой "красной линии" против проведения президентских выборов в Сирии, однако ничего не может начаться до тех пор, пока не будет побежден терроризм, заявил президент страны Башар Асад в интервью службе новостей первого канала государственного телевидения Италии Rai (Tg1).

"Если сирийцы захотят проведения президентских выборов, то против этого нет никакой красной линии. Если сирийцы выберут меня президентом, то будет хорошее будущее. Но будет ошибкой, если они не выберут меня, а я захочу остаться у власти", — сказал Асад.

При этом, однако, он подчеркнул, что никакой политический процесс не может быть начат до тех пор, пока не будет побежден терроризм. "Ничего не может быть начато пока не будет побежден терроризм", — добавил сирийский президент.

Говоря о переговорах по Сирии, которые прошли в Вене, Асад назвал их "важным шагом", но самым главным, на его взгляд, является то, что "мы (правительство и оппозиция — ред.) сядем рядом друг с другом", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".