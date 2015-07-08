Асад одобрил предоставление Сирии иранского кредита на 1 млрд. долларов

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад одобрил предоставление стране иранского кредита на сумму 1 млрд. долларов.

Как отмечает Report, об этом сообщило информационное агентство САНА, которое распространило соответствующий указ, подписанный главой государства.

По сведениям правительственных источников, Иран окажет срочную помощь Сирии в восстановлении пострадавшей от войны экономики. 19 мая в Дамаске были подписаны соглашения между Исламской Республикой и САР по развитию сотрудничества в области электроэнергетики, промышленного производства, строительства, нефтедобычи и инвестиций.

В 2013 году Тегеран предоставил Дамаску кредитную линию на сумму 4 млрд. долларов.

По словам Асада, поддержка Ирана является "краеугольным камнем в битве, которую ведет с терроризмом сирийский народ".