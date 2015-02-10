Башар Асад готов к сотрудничеству для борьбы с боевиками ИГ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Башар Асад готов к сотрудничеству для борьбы с боевиками "Исламского государства". Как сообщает Report, об этом Б. Асад заявил в интервью BBC.

Как утверждает Асад, его правительство "получает сообщения" от представителей международной коалиции под эгидой США, противостоящей боевикам группировки "Исламское государство".

По словам сирийского президента, прямое сотрудничество с коалицией прекратилось в сентябре прошлого года с началом авиаударов по Сирии.

В интервью Башар Асад исключил возможность прямого участия Сирии в международной коалиции против "Исламского государства". "Нет, определенно мы не можем этого сделать, мы не хотим этого по одной простой причине: потому что мы не можем состоять в союзе со странами, поддерживающими терроризм", - заявил президент Сирии.

В то же время Башар Асад подчеркнул, что он не против сотрудничества с другими странами для совместного противостояния "Исламскому государству", однако выступил против прямых переговоров сирийского руководства с представителями США.