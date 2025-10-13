Ас-Сиси: Подписанное соглашение может открыть новую эпоху на Ближнем Востоке

Подписанное соглашение может положить конец мучительной главе в истории человечества и открыть дверь в новую эпоху мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе на церемонии подписания соглашения по прекращению огня в Секторе Газа.

Он подчеркнул, что соглашение представляет собой лучшее решение и моральный ориентир для народов региона, уставших от длительного конфликта.

Он приветствовал усилия мировых лидеров, приведшие к достижению перемирия, и особо отметил лидерство и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

"Амбиции как палестинского, так и израильского народов направлены на завершение конфликта и безопасную жизнь. Вы (обращается к Трампу - ред.) показали, что истинное лидерство - это не ведение войны, а способность положить ей конец. Мы доверяем вашему руководству, способному реализовать текущее соглашение и выполнить все условия заявленного мирного плана", - сказал президент Египта.

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет вместе с братскими арабскими и исламскими странами вновь заявляет о приверженности миру как стратегическому выбору, и призвал использовать историческую возможность для создания региона, свободного от терроризма, радикализма, где население живет в безопасности с перспективой на достойную жизнь.