    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 21:24
    Ас-Сиси: Подписанное соглашение может открыть новую эпоху на Ближнем Востоке

    Подписанное соглашение может положить конец мучительной главе в истории человечества и открыть дверь в новую эпоху мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе на церемонии подписания соглашения по прекращению огня в Секторе Газа.

    Он подчеркнул, что соглашение представляет собой лучшее решение и моральный ориентир для народов региона, уставших от длительного конфликта.

    Он приветствовал усилия мировых лидеров, приведшие к достижению перемирия, и особо отметил лидерство и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

    "Амбиции как палестинского, так и израильского народов направлены на завершение конфликта и безопасную жизнь. Вы (обращается к Трампу - ред.) показали, что истинное лидерство - это не ведение войны, а способность положить ей конец. Мы доверяем вашему руководству, способному реализовать текущее соглашение и выполнить все условия заявленного мирного плана", - сказал президент Египта.

    Ас-Сиси подчеркнул, что Египет вместе с братскими арабскими и исламскими странами вновь заявляет о приверженности миру как стратегическому выбору, и призвал использовать историческую возможность для создания региона, свободного от терроризма, радикализма, где население живет в безопасности с перспективой на достойную жизнь.

    Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilər

