    Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 18:03
    Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения

    Режим прекращения огня в секторе Газа должен вступить в силу немедленно, до официального подписания соответствующего соглашения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и экс-старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.

    "Огонь в Газе необходимо прекратить немедленно, не дожидаясь подписания соглашения", - подчеркнул египетский лидер.

    Əs-Sisi: Qəzzada atəşkəs sazişin imzalanmasından əvvəl qüvvəyə minməlidir

