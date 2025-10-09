Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 18:03
Режим прекращения огня в секторе Газа должен вступить в силу немедленно, до официального подписания соответствующего соглашения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и экс-старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.
"Огонь в Газе необходимо прекратить немедленно, не дожидаясь подписания соглашения", - подчеркнул египетский лидер.
Последние новости
19:01
Фото
Видео
Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречуАрмия
19:00
ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условийВнутренняя политика
18:52
Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:46
Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мираДругие страны
18:42
Центробанк России планирует выпустить памятную монету с ЛунтикомЭто интересно
18:39
Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничествоДругие страны
18:38
Фото
В Баку принято итоговое заявление международной конференции по пропавшим без вести - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
18:34
Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
18:29