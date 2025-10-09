Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения

Режим прекращения огня в секторе Газа должен вступить в силу немедленно, до официального подписания соответствующего соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и экс-старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.

"Огонь в Газе необходимо прекратить немедленно, не дожидаясь подписания соглашения", - подчеркнул египетский лидер.