    • 09 oktyabr, 2025
    • 18:13
    Əs-Sisi: Qəzzada atəşkəs sazişin imzalanmasından əvvəl qüvvəyə minməlidir

    Qəzza zolağında atəşkəs rejimi müvafiq sazişin imzalanmasından əvvəl dərhal qüvvəyə minməlidir.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkof və amerikalı liderin keçmiş baş müşaviri Cared Kuşnerlə görüşdə bəyan edib.

    "Qəzzada atəşkəs dərhal, sazişin imzalanmasını gözləmədən qüvvəyə minməlidir", - Misir lideri vurğulayıb.

