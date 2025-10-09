Əs-Sisi: Qəzzada atəşkəs sazişin imzalanmasından əvvəl qüvvəyə minməlidir
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 18:13
Qəzza zolağında atəşkəs rejimi müvafiq sazişin imzalanmasından əvvəl dərhal qüvvəyə minməlidir.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkof və amerikalı liderin keçmiş baş müşaviri Cared Kuşnerlə görüşdə bəyan edib.
"Qəzzada atəşkəs dərhal, sazişin imzalanmasını gözləmədən qüvvəyə minməlidir", - Misir lideri vurğulayıb.
