Ас-Сиси: безопасность стран Залива - приоритет нацбезопасности Египта

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Безопасность стран Персидского залива и защита Баб-эль-Мандебского пролива являются приоритетом национальной безопасности Египта, заявил в субботу президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

В субботу ас-Сиси провел заседание Высшего совета вооруженных сил Египта, одной из главных тем встречи стала военная операция в Йемене, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Египет не оставит все свои братские арабские страны, а не только государства Персидского залива, безопасность которых считается красной чертой и неотделимой частью как национальной безопасности Египта, так и всех арабских государств", - приводит слова президента канцелярия главы государства.

Египетский лидер в ходе телевизионного обращения, последовавшего за встречей с командованием, попросил не сравнивать военную кампанию, которую проводил Египет в Йемене в 60-х годах прошлого столетия и участие в нынешней операции, отметив, что они имеют разный контекст и миссию.

"Обеспечение безопасности навигации в Красном море и защита Баб-эль-Мандебского пролива считаются наиболее приоритетными в обеспечении национальной безопасности Египта", - сказал президент.