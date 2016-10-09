Арнольд Шварценеггер отказался голосовать за Трампа

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Известный спортсмен, киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что не будет голосовать на предстоящих президентских выборах в США за Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом он написал в своем Facebook.

Пикантность ситуации заключается в том, что Шварценеггер является членом Республиканской партии, от которой выдвигается Трамп.

"Впервые с 1983 года, когда я стал гражданином США, я не буду голосовать за кандидата-республиканца. Я горд именоваться республиканцем, но гораздо важнее гордиться тем, что я американец.

И я хочу напомнить друзьям-однопартийцам, что обязанность каждого — ставить страну выше партийных интересов", — написал Шварценеггер в своем Facebook.

При этом он не стал говорить, за кого отдаст свой голос.