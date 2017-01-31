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    Арнольд Шварценеггер назвал безумным миграционный указ президента США

    Это безумно - заявил Шварценеггер

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Экс-губернатор американского штата Калифорния и голливудский актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал миграционный указ президента США Дональда Трампа, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию страны.

    Как передает Report, об этом сoобшил The Hill.

    «Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям», — заявил Шварценеггер.

    По его мнению, существует другой путь достижения подобных целей. Кроме того, Шварценеггер подчеркнул, что указ должен был быть согласован с минюстом и министерством национальной безопасности США.

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