Армянская оппозиция будет оспаривать итоги референдума в суде

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Парламентская фракция оппозиционной партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) в пятницу обратилась в Конституционный суд с просьбой признать недействительными итоги конституционного референдума, несмотря на то, что не смогла собрать необходимые для обращения 27 подписей депутатов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Представители парламентской фракции АНК в 17:30 представили в Конституционный суд иск 19 депутатов Национального Собрания о признании недействительным итогов референдума по конституционным реформам, проведенного 6 декабря текущего года", - сообщила пресс-служба АНК.

Референдум по изменению президентской формы правления на парламентскую прошел в Армении 6 декабря. Большинство оппозиционных партий и движений заявляют о массовых нарушениях в его ходе. Власти говорят, что нарушения не могли повлиять на окончательные итоги.