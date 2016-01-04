Армянин расстрелял соотечественников на кладбище в Южной Калифорнии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Житель южнокалифорнийского города Онтарио 71-летний Карапет Каладжян расстрелял двух своих соотечественников из Западного Голливуда – 60-летнего Мисака Минасяна и 59-летнюю Рипсиме Минасян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно сообщению пресс-центра Департамента полиции Лос-Анджелеса, инцидент произошел на кладбище Онтарио, куда пожилая пара наведалась к месту захоронения родственников. По словам представителей правоохранительных органов, скончавшаяся от рака в 2001 году супруга Карапета Каладжяна была также захоронена на данном кладбище. 3 января исполнилось пять лет со дня ее похорон.

Мотивы стрелка неизвестны. Каладжян застрелился на месте происшествия