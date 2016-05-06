​Армяне замахнулись на земли азербайджанцев в Грузии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В последние годы число проживающих в Грузии армян резко сократилось вследствие социальных проблем.

Как передает Report, об этом в интервью Новости-Армения заявил глава Ассамблеи армян Тбилиси Арнольд Степанян.

По его словам, в основном армяне покидают Грузию из-за проблем с трудоустройством.

«Армяне в основном проживают в Джавахке, а Джавахк — это горный регион со сложными климатическими условиями, и население, даже занимаясь сельским хозяйством, не может достаточно заработать. Для проживающих в столице также нет рабочих мест, и они вынуждены переезжать в другие страны в поисках работы», — отметил он.

По словам А.Степаняна, в отличие от армян, проживающие в Грузии азербайджанцы владеют территориями в лучших климатических условиях, где сельское хозяйство приносит больше дохода.

Отметим, что, согласно данным Национальной статистической службы Грузии, за 12 лет численность армян в стране сократилась на треть.