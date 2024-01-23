Армяне-нелегалы сбили насмерть фермера на протесте во Франции

Нелегальные мигранты из Армении, которым было предписано покинуть территорию Франции, находились в машине, сбившей фермеров на акции протеста во Франции, в результате чего погиб человек.

Нелегальные мигранты из Армении, которым было предписано покинуть территорию Франции, находились в машине, сбившей фермеров на акции протеста во Франции, в результате чего погиб человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, которая ссылается на близкий к расследованию источник, в автомобиле находились три выходца из Армении, они были задержаны на месте. Нелегалы с 2022 года требовали статус беженцев, но осенью 2023 года им было окончательно отказано в этом и выдано предписание покинуть территорию страны. Тем не менее, как уточнили в полиции, они не состояли на учете у спецслужб, и острой необходимости в их немедленной депортации не было.

Сейчас полиция устанавливает, специально ли они сбили фермеров, которые проводили акцию протеста на этом участке автострады. В крови 44-летнего водителя в ходе проверки не выявили следов наркотических средств и алкоголя.

Как ранее сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо, автомобиль сбил трех человек во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции. Все трое оказались членами одной семьи, 32-летняя женщина погибла на месте, ее муж и 14-летняя дочь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.