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Армяне-нелегалы сбили насмерть фермера на протесте во Франции

Армяне-нелегалы сбили насмерть фермера на протесте во Франции Нелегальные мигранты из Армении, которым было предписано покинуть территорию Франции, находились в машине, сбившей фермеров на акции протеста во Франции, в результате чего погиб человек.
Другие страны
23 января 2024 г. 21:33
Армяне-нелегалы сбили насмерть фермера на протесте во Франции

Нелегальные мигранты из Армении, которым было предписано покинуть территорию Франции, находились в машине, сбившей фермеров на акции протеста во Франции, в результате чего погиб человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, которая ссылается на близкий к расследованию источник, в автомобиле находились три выходца из Армении, они были задержаны на месте. Нелегалы с 2022 года требовали статус беженцев, но осенью 2023 года им было окончательно отказано в этом и выдано предписание покинуть территорию страны. Тем не менее, как уточнили в полиции, они не состояли на учете у спецслужб, и острой необходимости в их немедленной депортации не было.

Сейчас полиция устанавливает, специально ли они сбили фермеров, которые проводили акцию протеста на этом участке автострады. В крови 44-летнего водителя в ходе проверки не выявили следов наркотических средств и алкоголя.

Как ранее сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо, автомобиль сбил трех человек во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции. Все трое оказались членами одной семьи, 32-летняя женщина погибла на месте, ее муж и 14-летняя дочь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

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Версия на азербайджанском языке Fransada ermənilər aksiya keçirən fermerləri avtomobillə vurub, ölən və yaralılar var

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