Армия Великобритании столкнулась с нехваткой кадров

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о неудовлетворительном состоянии армии страны.
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Как заявил полковник Ричард Кемп, контракт с частной компанией на 1,3 млрд фунт стерлингов был "катастрофичным решением".
Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократической волокитой, что побудило их отказаться от службы в вооруженных силах. Количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч.
Военнослужащие по контракту жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни, отмечается в сообщении.