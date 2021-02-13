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Армия Великобритании столкнулась с нехваткой кадров

Армия Великобритании столкнулась с нехваткой кадров Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о неудовлетворительном состоянии армии страны
Другие страны
13 февраля 2021 г. 03:09
Армия Великобритании столкнулась с нехваткой кадров

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о неудовлетворительном состоянии армии страны.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, только один из 33 пехотных батальонов страны не столкнулся с нехваткой кадров. Отмечается, что это вызвано низкой оплатой труда, а также участием частной фирмы в отборе новобранцев.

Как заявил полковник Ричард Кемп, контракт с частной компанией на 1,3 млрд фунт стерлингов был "катастрофичным решением".

Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократической волокитой, что побудило их отказаться от службы в вооруженных силах. Количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч.

Военнослужащие по контракту жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни, отмечается в сообщении.

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