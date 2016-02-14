​Армия Сирии установила контроль над стратегическими высотами в Ракке

Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска установили контроль над стратегическими высотами на западе провинции Ракка.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Sputnik со ссылкой на военный источник.

"Сирийская армия наступает с западной стороны провинции Ракка. Удалось установить контроль над стратегическими высотами после ожесточенных боев с боевиками так называемой группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", — цитирует слова источника агентство.

Ранее террористы ИГИЛ, захватив всю провинцию Ракка на северо-востоке Сирии, объявили ее столицей так называемого "халифата".