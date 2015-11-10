Армия Сирии прорвалась к осажденной ИГ авиабазе под Алеппо

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия прорвала продолжавшуюся почти два года блокаду авабазы Квейрас в провинции Алеппо, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Базу осаждали боевики террористическая группировки "ИГИЛ".

Одно из подразделений армии смогло прорвать осаду с запада и проникнуть на базу, где находятся около 800 военнослужащих, которые все это время держали оборону.

В сообщении сирийского государственного телевидения говорится, что в ходе прорыва блокады "было убито большое число террористов из ИГИЛ".

Согласно информации сирийских властей, боевики ИГИЛ продолжают удерживать позиции в непосредственной близости от авиабазы.