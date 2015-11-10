Армия Сирии прорвалась к осажденной ИГ авиабазе под Алеппо

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия прорвала продолжавшуюся почти два года блокаду авабазы Квейрас в провинции Алеппо, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.
Базу осаждали боевики террористическая группировки "ИГИЛ".
Одно из подразделений армии смогло прорвать осаду с запада и проникнуть на базу, где находятся около 800 военнослужащих, которые все это время держали оборону.
В сообщении сирийского государственного телевидения говорится, что в ходе прорыва блокады "было убито большое число террористов из ИГИЛ".
Согласно информации сирийских властей, боевики ИГИЛ продолжают удерживать позиции в непосредственной близости от авиабазы.
News DepartmentАвтор новости
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