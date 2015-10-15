​Армия Сирии отбила очередную атаку ИГИЛ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии смогли отразить штурм, предпринятый боевиками ИГИЛ на военный аэродром в провинции Дейр-эз-Зор.

По сообщениям Report, авиабаза была обстреляна "Градами" и минометами.

Однако Сирия подняла в небо боевые самолеты, которые нанесли удары по позициям террористов, убив более 25 боевиков и ранив около 100.

База ВВС Сирии в Дейр-эз-Зор является последним оплотом правительственных войск в одноименной провинции на северо-востоке Сирии.