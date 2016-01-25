​Армия Сирии освободила 28 населённых пунктов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Армия Сирии при поддержке авиагруппы РФ освободила 28 населённых пунктов. За трое суток российские самолёты выполнили 169 боевых вылетов и атаковали 484 объекта террористов.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, российские дальние бомбардировщики Ту-22м3 успешно поразили позиции ИГИЛ в районе сирийского города Дейр-эз-Зора. В результате правительственные войска арабской республики освободили от боевиков 92 кв. км территорий.