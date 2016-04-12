​Армия САР с 3 апреля уничтожила более 250 боевиков "Джебхат ан-Нусры"

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Сирийская армия с 3 апреля в провинции Алеппо при отражении наступления уничтожила более 250 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Как передает Report, об этом заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"С 3 апреля по настоящее время террористические отряды "Джебхат ан-Нусры" продолжают атаки на позиции правительственных войск в юго-западной части провинции Алеппо. Правительственными войсками при отражении наступления уничтожено более 250 террористов, два танка и другая техника", — сказал он.

Кураленко также добавил, что в результате обстрелов со стороны боевиков "Джебхат ан-Нусры" за минувшую неделю в Алеппо погибло 82 мирных жителя, получили ранения различной тяжести 266 мирных жителей.