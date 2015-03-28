​Армия Пакистана уничтожила 15 боевиков группировки Талибан

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пакистанская армия уничтожила 15 боевиков движения Талибан в районе Хайбер на границе с Афганистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, около 30 боевиков атаковали контрольно-пропускной пункт в долине Тирах. В результате нападения пострадали трое военнослужащих.

Напомним что, 24 марта в Хайбере при атаке американских беспилотников были также уничтожены 10 боевиков.

Согласно официальным данным, всего за неделю, в результате военных операций были убиты более 80 боевиков. Со стороны военных потери составили семь человек.