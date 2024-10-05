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Армия обороны Израиля пообещала ответить на атаку Ирана

Армия обороны Израиля пообещала ответить на атаку Ирана Армия Израиля ответит на массированную ракетную атаку на страну со стороны Ирана так, как сочтет уместным израильское руководство.
Другие страны
5 октября 2024 г. 22:26
Армия обороны Израиля пообещала ответить на атаку Ирана

Армия Израиля ответит на массированную ракетную атаку на страну со стороны Ирана так, как сочтет уместным израильское руководство.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"То, как мы отреагируем на это преступное нападение Ирана, будет ясно тогда и в том месте, когда и где мы решим в соответствии с указаниями израильского политического руководства", - сказал он.

Отметим, что 1 октября текущего года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по Израилю. Из Ирана в направлении Израиля были выпущены сотни ракет.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu İrana cavab verəcəklərini vəd edib

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