Армия обороны Израиля атакует объекты хуситов в Сане

Израильская армия начала волну атак по объектам хуситов в столице Йемена Сане.
Другие страны
24 августа 2025 г. 17:41
Армия обороны Израиля атакует объекты хуситов в Сане

Израильская армия начала волну атак по объектам хуситов в столице Йемена Сане.

Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источник в службе безопасности

Согласно информации, президентский дворец лидера хуситов аль-Хуси был полностью разрушен. Целями операции являются президентский дворец, ракетные базы и ликвидация высокопоставленных лиц хуситов.

Израильские СМИ сообщают, что целями ЦАХАЛ также были топливный склад и две электростанции. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака стала ответом на "беспрецедентный инцидент": в пятницу хуситы впервые запустили по Израилю ракету с кассетной боеголовкой.

Версия на азербайджанском языке İsrail Sənada husilərə hava zərbələri endirib

