Армия Нигерии уничтожила минную фабрику "Боко Харам"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Нигерийские военные заявили об уничтожении подпольной фабрики по изготовлению взрывных устройств, принадлежавшей исламистской группировке "Боко Харам" в городе Буни Яди. Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что боевики захватили этот город в августе прошлого года, но армия отбила его в минувшую субботу.

Представитель министерства обороны заявил, что на складе были обнаружены пояса смертников и самодельные взрывные устройства.

По его словам, мастерская находилась в помещении фабрики по производству удобрений.

Группировка "Боко Харам" ведет вооруженную кампанию за насаждение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвы нападений исламистов исчисляются тысячами.

Неделю назад нигерийская армия при поддержке и помощи Чада, Камеруна и Нигера начала наступление на исламистов.

Африканский союз неделю назад поддержал создание для борьбы с "Боко Харам" региональных сил численностью более восьми тысяч человек.