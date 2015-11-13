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    ​Армия Нигерии провела операцию против "Боко харам", освобождены свыше 60 человек

    Освобожденные мирные граждане эвакуированы в безопасное место

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Правительственная армия освободила на северо-востоке Нигерии 61 человека, главным образом женщин и детей, которые находились в плену у радикальной группировки "Боко харам".

    Как передает Report, об этом говорится в обнародованном официальном заявлении вооруженных сил.

    В нем сообщается, что войска при поддержке ВВС Нигерии провели операцию в местности близ населенных пунктов Битта и Дамбоа, где расположены базы и лагеря экстремистов. Ликвидированы, по меньшей мере, четыре боевика "Боко харам". Согласно заявлению силовиков, освобожденные мирные граждане эвакуированы в безопасное место.

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