​Армия Нигерии провела операцию против "Боко харам", освобождены свыше 60 человек

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Правительственная армия освободила на северо-востоке Нигерии 61 человека, главным образом женщин и детей, которые находились в плену у радикальной группировки "Боко харам".

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном официальном заявлении вооруженных сил.

В нем сообщается, что войска при поддержке ВВС Нигерии провели операцию в местности близ населенных пунктов Битта и Дамбоа, где расположены базы и лагеря экстремистов. Ликвидированы, по меньшей мере, четыре боевика "Боко харам". Согласно заявлению силовиков, освобожденные мирные граждане эвакуированы в безопасное место.