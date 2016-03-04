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    Армия Нигерии освободила свыше 60 человек из плена группировки "Боко харам"

    В результате операции ликвидированы пятеро боевиков Боко харам, а также захвачены большие арсеналы экстремистов

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Правительственная армия Нигерии в результате проведенной на северо-востоке страны операции сумела освободить 63 человека, находившихся в плену у радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщил в четверг официальный представитель вооруженных сил республики Сани Усман, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    Армейские рейды были проведены в населенных пунктах Лавин Мелери, Матири Булака и Алджери. В результате операции ликвидированы пятеро боевиков "Боко харам", а также захвачены большие арсеналы экстремистов, отметил Усман. Кроме того, войскам удалось обнаружить и уничтожить лагеря "Боко харам" в лесном массиве Алагарно (штат Борно).

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