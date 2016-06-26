Армия Нигерии освободила 5000 заложников из рук террористов

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигерии освободили пять тысяч человек, находившихся в заложниках у боевиков на северо-востоке страны. Как передает Report, об этом говорится в заявлении на официальной странице армии в социальной сети Twitter.

"Вооруженные силы Нигерии вытеснили террористов из еще нескольких деревень в штате Борно, шесть человек убиты, освобождены пять тысяч заложников", — говорится в заявлении.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.