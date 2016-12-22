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    Армия Нигерии освободила 1800 заложников захваченных боевиками "Боко харам"

    Операция проводилась с 15 по 21 декабря

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/Армия Нигерии освободила более 1,8 тыс. заложников, захваченных боевиками радикальной группировки "Боко харам", на северо-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство AFP.

    Операция проводилась с 15 по 21 декабря. На минувшей неделе в лесном массиве Самбиса были вызволены из плена 600 человек.

    В последнее время правительство Нигерии усилило борьбу с экстремистами из "Боко харам" в северо-восточном штате Борно. В ноябре от боевиков были зачищены южные районы озера Чад. Тогда были освобождены 85 заложников.

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