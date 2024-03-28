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Армия Нигерии ликвидировала за две недели более 200 боевиков

Армия Нигерии ликвидировала за две недели более 200 боевиков Правительственные силы Нигерии в ходе прошедшей в последние две недели операции уничтожили в различных районах страны 212 боевиков и арестовали еще 252.
Другие страны
28 марта 2024 г. 15:10
Армия Нигерии ликвидировала за две недели более 200 боевиков

Правительственные силы Нигерии в ходе прошедшей в последние две недели операции уничтожили в различных районах страны 212 боевиков и арестовали еще 252.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава отдела информации Минобороны генерал-майор Эдвард Буба заявил на брифинге.

"Ликвидированы 212 боевиков, 252 захвачены в плен. Во время операции военнослужащие обнаружили и конфисковали 233 единицы различного вида оружия, включая 115 автоматов", - сказал он.

Согласно информации, на юге страны правительственные силы также захватили 944 тыс. литров похищенной сырой нефти и 171 тыс. литров незаконного произведенного дизельного топлива.

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Версия на английском языке Nigerian army eliminates over 200 militants in 2 weeks

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