Армия Мали понесла большие потери в ходе недавних боев с террористами

Мали признал большие потери в живой силе и технике в ходе боев с террористами на прошлой неделе.

Мали признал большие потери в живой силе и технике в ходе боев с террористами на прошлой неделе.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Мали.

"С 19 июля Вооруженные силы Мали принимали участие в операциях по стабилизации ситуации в районе населенных пунктов Ин-Афарак и Тинзауатен" (северо-восток страны, близ границы с Алжиром), который был взят под контроль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого военные нацелились на освобождение Тинзауатена, где боевики занимались рэкетом, грабежами и блокировали движение логистических конвоев, которые направлялись для снабжения северных городов страны. Однако, при условиях песчаной бури в зоне боевых столкновений террористы смогли перегруппироваться и получить значительное подкрепление, сообщили в генштабе.

"Отряд Вооруженных сил Мали оказался в окружении коалиции террористических сил Сахеля, и начались ожесточенные бои вплоть до прибытия подкрепления. Образцовая храбрость и решимость наших солдат не позволили избежать большого количества потерь в живой силе и технике", - заключили в военном ведомстве.

При этом точное число погибших и раненых в рядах ВС Мали генштаб не приводит.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.