Армия Израиля заявила об уничтожении склада с оружием и взрывчаткой в Хан-Юнисе

Израильские военные нашли и уничтожили склад с оружием и взрывчаткой в ходе боевых действий в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Израильские военные нашли и уничтожили склад с оружием и взрывчаткой в ходе боевых действий в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Рейд проводился в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе усилиями бойцов бригады "Гивати". Уничтожая инфраструктуру палестинских радикалов, они обнаружили склад, где хранилось более 40 взрывных устройств и тонна взрывчатых веществ, проинформировали в армии.

Помимо этого, военнослужащие бригады "Гивати" неоднократно вступали в ближний бой с вооруженными отрядами палестинских радикалов. В одном из таких боестолкновений израильские военные ликвидировали четырех радикалов.