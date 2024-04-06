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Армия Израиля заявила об уничтожении склада с оружием и взрывчаткой в Хан-Юнисе

Армия Израиля заявила об уничтожении склада с оружием и взрывчаткой в Хан-Юнисе Израильские военные нашли и уничтожили склад с оружием и взрывчаткой в ходе боевых действий в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 13:29

Израильские военные нашли и уничтожили склад с оружием и взрывчаткой в ходе боевых действий в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Рейд проводился в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе усилиями бойцов бригады "Гивати". Уничтожая инфраструктуру палестинских радикалов, они обнаружили склад, где хранилось более 40 взрывных устройств и тонна взрывчатых веществ, проинформировали в армии.

Помимо этого, военнослужащие бригады "Гивати" неоднократно вступали в ближний бой с вооруженными отрядами палестинских радикалов. В одном из таких боестолкновений израильские военные ликвидировали четырех радикалов.

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