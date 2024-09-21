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Армия Израиля заявила об ударах по 180 объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по 180 объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС в ходе новой волны ударов по Ливану атаковали около 180 объектов движения "Хезболлах".
Другие страны
21 сентября 2024 г. 19:15
Армия Израиля заявила об ударах по 180 объектам Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС в ходе новой волны ударов по Ливану атаковали около 180 объектов движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля завершила серию ударов по Южному Ливану. Ликвидированы около 180 целей и тысячи контейнеров для пусковых установок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атакованные ракетные установки были заряжены и подготовлены к обстрелам израильской территории. Израильская артиллерия обстреляла ряд районов Южного Ливана, проинформировали в пресс-службе.

"Армия обороны Израиля продолжит работать над ликвидацией и ослаблением потенциала "Хезболлах" и его террористической инфраструктуры", - заявили военные.

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