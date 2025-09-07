Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Армия Израиля заявила о пуске двух ракет из сектора Газа

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 10:56
    Армия Израиля заявила о пуске двух ракет из сектора Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сторону страны были запущены две ракеты из сектора Газа, одну из них перехватили, а вторая упала на открытой местности.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

    "После воздушной тревоги, которая прозвучала недавно в районе (города - ред.) Нетивот и в районах у сектора Газа, было зафиксировано, что две ракеты направлялись из центра сектора Газа на территорию Израиля. Одну ракету перехватили, а вторая упала на открытой местности", - говорится в сообщении.

    Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

    В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

    По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.

    В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к гибели местных жителей из-за недоедания.

    Лента новостей