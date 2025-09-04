Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

    • 04 сентября, 2025
    • 21:30
    Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

    Израильские военные установили контроль над 40% территории города Газа и намерены продолжать наступательные действия.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    "Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни", - сообщил он.

    По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования радикального палестинского движения ХАМАС.

    "Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока он не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду", - подчеркнул генерал

