Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 21:30
Израильские военные установили контроль над 40% территории города Газа и намерены продолжать наступательные действия.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.
"Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни", - сообщил он.
По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования радикального палестинского движения ХАМАС.
"Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока он не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду", - подчеркнул генерал
Последние новости
22:56
Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человекДругие страны
22:38
В четырех районах Баку будет частично приостановлена подача газаЭнергетика
22:35
Футболист сборной Азербайджана: Мы не хотим возвращаться из Рейкьявика в Баку с пустыми рукамиФутбол
22:27
Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского небаДругие страны
22:13
США изучают возможность размещения войск в ЭквадореДругие страны
22:09
Bild: У европейских лидеров состоялся "горячий разговор" с ТрампомДругие страны
21:58
Бразильский вратарь погиб после отражения пенальти грудьюФутбол
21:43
ОПЕК+ перевыполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 2%Энергетика
21:30