Армия Израиля заявила, что за сутки атаковала около 130 целей в Газе

Израильская армия продолжает систематически наносить удары по всему сектору Газа.

Израильская армия продолжает систематически наносить удары по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, за минувшие сутки ВВС Израиля в координации с сухопутными войсками атаковали там "около 130" целей. Среди пораженных объектов были различные объекты военной инфраструктуры палестинских радикалов, в том числе командные пункты, склады с оружием, ракетные установки. Удары наносились и по отдельным вооруженным радикалам.

Сухопутные подразделения проводят рейды по всей территории сектора - как на юге, в районе Хан-Юниса и Рафаха, так и в северной части, в том числе в окрестностях города Газы, говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля действует с целью устранения любой угрозы мирным гражданам Государства Израиль", - заявили военные.