​Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Ранее во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.

"Армия Израиля объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада в Сирии", - пишет издание.

"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", - цитирует газета заявление армии.